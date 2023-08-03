Росія зосередила на одному із південних напрямків декілька армій - ЗСУ

Російські окупанти постійно поновлюють свої резерви, знімаючи підрозділи з інших місць.

На Таврійському напрямку сконцентровано 150 тисяч окупантів, це переважно 35-та, 36-та, 5-та та 58-ма армії ЗС РФ.

Про це розповів заступник командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" зі стратегічних комунікацій Серій Кузьмін.

За його словами, російські окупанти постійно поновлюють свої резерви, знімаючи підрозділи з інших місць та перекидаючи їх на південний фронт.

"На нашому напрямку за останню добу, якщо брати санітарні втрати окупантів, то це 178 людей, трьох ми взяли в полон, і безповоротні їх втрати - близько 129 осіб. Втрати їх суттєві, це фактично 2-3 роти щоденно на нашому напрямку ворог втрачає", - повідомив він.

Він зауважив, що ЗСУ для більш ефективного просування не вистачає авіації, систем ППО та техніки для розмінування.

Ситуація на фронті: останні новини

The New York Times пише, що протягом минулого тижня Збройні сили України активізували свій контрнаступ двома ударами на півдні. Під натиском російські війська починають відступати. Ймовірно, атаки спрямовані на тимчасово окуповані міста Запорізької області: Мелітополь та Бердянськ.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили про успіхи ЗСУ на Мелітопольському напрямку. Там підрозділи однієї з бригад Нацгвардії просунулися на близько 650 метрів в глиб оборони противника, на півтора кілометра по фронту.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПОЧАЛОСЯ! ЗСУ пішли в МАСШТАБНИЙ наступ! Оперативка з фронту на ранок 25 червня.

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