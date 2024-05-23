"Росія зосередила на Сумському напрямку певні сили": прикордонники розповіли, наскільки серйозна загроза

На Сумському напрямку Росія зосередила недостатньо сил для стратегічного просування вглиб території України. Однак провокації виключати не варто.

Росія зосередила на Сумському напрямку певні сили, яких недостатньо для удару стратегічного рівня, однак не можна виключати, що ворог не спробує активізувати свої дії, як це відбувається зараз на Харківщині.

Про це 23 травня заявив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Ситуація на кордоні залишається непростою...Але якщо говорити про Сумщину станом на зараз, то ми не фіксуємо у ворога достатньо сил, які б дозволили йому досягти якихось стратегічних цілей, щоб глибоко просунутися вглиб території України, якщо вони повторно спробують зайти", - сказав він.

Водночас Демченко наголошує, що не можна виключати, що попри відсутність достатніх сил, вони все ж спробують вчинити "якісь дії, які ми зараз бачимо по Харківському напрямку".

"Саме з метою посіяти паніку серед населення і відтягнути Сили оборони в тому числі й на цей напрямок… Ми добре розуміємо цю загрозу і маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій у будь-який момент", - зауважив речник Держприкордонслужби.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Андрій Юсов розповів, що ситуація на прикордонні, зокрема у Харківській області, не є наступом армії агресорки Росії на Харків. Плани ворога щодо міста Суми також відомі, як і ресурси ворога на цьому напрямку.

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