Росія зосередила у Чорному морі багато крилатих ракет - Міноборони

Росія зосередила у Чорному морі багато крилатих ракет - Міноборони

За минулу добу російська авіація збільшила кількість вильотів у понад 1,5 раза.

У Чорному морі перебувають п'ять ворожих носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр", разом це щонайменше - 36 ракет.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник у понеділок, 18 квітня.

"Минулої доби кількість вильотів літаків оперативно-тактичної авіації Росії збільшилася більш ніж у півтора раза, а в акваторії Чорного моря перебувають п'ять російських носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Їхній потенційний сумарний залп – не менше 36 ракет", – сказав Олександр Мотузяник.

Як раніше повідомляли, у небі над Одещиною Повітряні сили ЗСУ збили ворожий безпілотник, який здійснював повітряну розвідку.

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