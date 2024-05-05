Росія зосередила в районі Часового Яру велику кількість окупантів: у ЗСУ вразили цифрою

На різних напрямках фронту росіяни сконцентровують різну кількість осіб.
Росія зосередила у напрямку Часового Яру Донецької області у районі 20-25 тисяч окупантів.
Про це повідомив речник ОК "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону у неділю, 5 травня.
Він навів дані української воєнної розвідки, що російське командування намагається підводити нові військові підрозділи, а також доукомплектовувати. Примітно, що на різних напрямках вони сконцентровують різну кількість осіб.
"Наприкла, на одному з напрямків він відтягнув свої підрозділи на інший напрямок. Тобто противник на різних напрямках зосереджує різну кількість свого особового складу", - додав Волошин.
Нагадаємо, у ЗСУ пояснили, чому для російських військ критично важливий Часів Яр.
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