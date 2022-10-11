"Росія зосередилась на ударах по мирних містах": в ЗСУ пояснили ракетні атаки окупантів

Ракетні удари російських окупантів по цивільній інфраструктурі є проявом безсилої люті через поразки на фронті, зокрема, на східному напрямку.

Про це заявив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий на Youtube-каналі ТСН.

"Противник зараз зосередив свою увагу і міць якраз на ударах по мирних містах України. Ракетні удари по великих містах, а також там, де він може дістати - по містах типу Нікополя, Куп'янська. В Запорізькій області по деяких селищних громадах він дістає реактивними системами вогню і артилерією", - заявив Череватий.

Як зазначив представник ЗСУ, на полі бою противник такими успіхами не може похвалитися:

"Він намагається побудувати оборону на напрямку Кремінна-Сватове. Ми намагаємося зробити все, щоб це в нього не дуже вдало виходило. Також він продовжує робити штурмові дії на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Зокрема, цієї доби він проводив штурмові дії на напрямку Бахмут, Майорське, Соледар, Первомайське, але був відкинутий нашими силами оборони".

Череватий нагадав, що на початку літа окупанти намагалися вести по всьому фронту наступальні дії, але "зараз все звелося до Авдіївки і Бахмута".

"Зрозуміло, що виміщають свою безсилу лють на наших мирних громадянах", - зазначив він.

Масований обстріл України

Зранку 10 жовтня росіяни активізували свій терор щодо мирного населення - одразу у декількох великих містах України пролунали вибухи. Лише до обіду окупанти випустили 83 ракети, 43 з них збито.

Станом на 17:00 сталось влучання по об’єктах критичної інфраструктури у 12 областях та Києві, виникло понад 30 пожеж. Внаслідок ворожих атак загинуло 11 осіб, травмовано – 89.

Масовані ракетні удари по Україні росіяни планували ще з 2-3 жовтня, основною метою РФ було знищення ТЕС, створення паніки серед українців та залякування європейської громадськості, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

11 жовтня окупанти знову атакували Україну ракетами і іранськими безпілотниками-камікадзе Shahed-136. Майже на всій території України зранку у вівторок була оголошена повітряна тривога.

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