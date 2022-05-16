Росія зосередиться на битві за Сєверодонецьк, оскільки не може захопити всю Донецьку область - ISW

Росія зосередиться на битві за Сєверодонецьк, оскільки не може захопити всю Донецьку область - ISW

Російські війська, усвідомлюючи свою нездатність захопити всю територію Донецької області, ймовірно, відмовилися від спроб великомасштабного оточення підрозділів ЗСУ від Донецька до Ізюма та сконцентрують сили на битві за Сєвєродонецьк.

Таким чином армія РФ планує вийти хоча б на адмінкордони Луганщини.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Російське військове командування, швидше за все, приділятиме пріоритетну увагу битві за Сєвєродонецьк в майбутньому, при цьому деякі зусилля будуть спрямовані на порушення українських наземних ліній зв'язку в східній частині Донецької області", - йдеться у повідомлені.

Американські аналітики вважають, що російські окупанти зосереджують зусилля на захоплення Сєвєродонецька з півночі та півдня. Однак невдалі спроби ворога форсувати річку Сіверський Донець в районі Кремінної можуть змістити операції РФ по оточенню далі на схід, ближче до Сєвєродонецька через Рубіжне, замість того, щоб проводити ширше оточення за кількома напрямками, прогнозують експерти.

Варто зазначити, що раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що наразі окупанти захопили вже близько 90% території області і бої надалі тривають.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 82-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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