"Росія зосереджена на війні та терорі": Кулеба висловився з приводу слів Лаврова про "географічні завдання"

Дмитро Кулеба висловився з приводу слів МЗС Лаврова про "географічні завдання" у війні, яку розв’язала РФ. Міністр закордонних справ України наголосив на тому, що світу потрібно посилити санкції проти РФ і прискорити постачання зброї нашій країні.

Про це Дмитро Кулеба написав на своїй сторінці в соцмережі.

"Зізнання міністра закордонних справ РФ у мріях захопити більше української землі доводять: Росія відкидає дипломатію і зосереджена на війні та терорі. Росіяни хочуть крові, а не переговорів. Закликаю всіх партнерів посилити санкції проти РФ та прискорити постачання зброї Україні", – наголосив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, що посли ЄС схвалили сьомий пакет санкцій проти Росії.

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