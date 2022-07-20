"Росія зосереджена на війні та терорі": Кулеба висловився з приводу слів Лаврова про "географічні завдання"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував слова МЗС Росії Лаврова про зміну "географічних завдань".
Дмитро Кулеба висловився з приводу слів МЗС Лаврова про "географічні завдання" у війні, яку розв’язала РФ. Міністр закордонних справ України наголосив на тому, що світу потрібно посилити санкції проти РФ і прискорити постачання зброї нашій країні.
Про це Дмитро Кулеба написав на своїй сторінці в соцмережі.
"Зізнання міністра закордонних справ РФ у мріях захопити більше української землі доводять: Росія відкидає дипломатію і зосереджена на війні та терорі. Росіяни хочуть крові, а не переговорів. Закликаю всіх партнерів посилити санкції проти РФ та прискорити постачання зброї Україні", – наголосив Дмитро Кулеба.
Нагадаємо, що посли ЄС схвалили сьомий пакет санкцій проти Росії.
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