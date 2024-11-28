Росія зосереджує свої сили на Кінбурнській Косі, готуючись до наступу ЗСУ, — військовий оглядач

Він зазначив, що українські військові вже намагалася форсувати Дніпро в цьому районі.

Російські окупанти вважають, що Сили оборони України можуть спробувати форсувати річку Дніпро в районі Кінбурнської Коси, аби закріпитися на правому березі.

Про це повідомив військовий оглядач Денис Попович в ефірі Radio NV.

"Кілька разів такі факти з нашого боку були. На превеликий жаль, вони не набули бажаного для нас розвитку. Ворог очікує, що можуть бути й послідовні дії з нашого боку в цьому сенсі. Загалом, коли ми кажемо про південь — це Херсонщина, Миколаївщина — там зараз ситуація не настільки динамічна, як на півдні Донецької області. Тому в більшій мірі там зараз затишшя", — заявив експерт.

Нагадаємо, Генштаб повідомив, що протягом минулої доби, 27 листопада, Росія втратила 1 220 військових убитими й пораненими.

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