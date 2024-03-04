Росія зосереджує велике угруповання на одному із напрямків фронту - яка є загроза

Це вже не вперше, коли ворог накопичує понад 100 тисяч сил на Лимано-Куп'янському напрямку.

Росія зосереджує угрупування понад 100 тисяч на Лимано-Куп'янському напрямку.

Про це розповів в ефірі КИЇВ24 військовий експерт, голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

"Станом на вчора (3 березня - ред.) було розбите потужне угруповання сил, які штурмують. Лише понад 10 одиниць броньованої техніки. Як і на Авдіївській ділянці фронту, так і на Лимано-Куп'янському - вдалося "заспокоїти" саме тому, що ворог не думав, що у нас будуть можливості відбити їхню колону бронетехніки. На Куп'янському напрямку є одиниці таких атак, але і там вдається стримувати ворога", - повідомив він.

Експерт наголосив, що головне завдання для Сил оборони - не дати йому накопичити ударне угруповання.

"Щоб ворог підійшов близько до наших оборонних позицій і в цей момент завдати удари. Дійсно, угруповання велике. Воно буде складати загрозу по всій протяжності Лимано-Куп'янському напрямку. Це вже не вперше, коли ворог накопичує понад 100 тисяч сил на саме на цій ділянці фронту", - додав Кузан.

Нагадаємо, у ЗСУ прокоментували, чому окупанти зменшили свою активність біля Куп'янська.

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