Росія зосереджує війська біля північних кордонів України не для наступу, а для відволікання сил оборони - ДПСУ

Росія зосереджує війська біля північних кордонів України не для наступу, а для відволікання сил оборони - ДПСУ

Формування ворогом сил для ударного наступу поки не спостерігається.

Росія зосереджує війська біля північних кордонів України не для наступу, а для відволікання сил оборони України.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко на брифінгу.

"Росія тримає підрозділи окремих сил у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Це робиться для демонстрації сил та відволікання наших сил оборони. Формування ворогом сил для ударного наступу поки не спостерігається. Окупант не припиняє обстрілу Чернігівщини та Сумщини. Тільки з початку місяця ДПСУ зафіксували 320 обстрілів цих територій", – заявив він.

Нагадаємо, Російська Федерація під час обстрілу Сумської області використала фосфорні снаряди, заборонені під час ведення війни.

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