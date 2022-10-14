Росія зранку атакувала Україну дронами-камікадзе: ЗСУ збили вісім БПЛА

Ворожі безпілотники ЗСУ знищили на південному та східному напрямку.

Російська армія зранку 14 жовтня атакувала Україну восьми іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. Їх знищили українські захисники.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

"14 жовтня на південному та східному напрямку протиповітряною обороною знищено вісім баражуючих боєприпасів Shahed-136", - йдеться у повідомленні.

П'ять з них збили зенітні ракетні війська Повітряних сил, ще три - протиповітряна оборона Військово-морських сил ЗСУ.

Нагадаємо, що Україна отримає від НАТО засоби для боротьби з безпілотниками. Це дозволить захистити від російських атак цивільну інфраструктуру.

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