Росія зранку атакувала Україну щонайменше десятьма літаками – знищено 18 крилатих ракет

У суботу було знищено 18 ворожих крилатих ракет, які Росія випустила по території України.

У суботу, 22 жовтня о 7:00 окупанти здійснили масований ракетний обстріл території України. Ворог атакував щонайменше десятьма літаками стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95 з району Волгодонська Ростовської області.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил України.

Атаковано об’єкти критичної інфраструктури в різних областях держави.

"Випущено 17 крилатих ракет Х-101 (Х-555). Крім того, рашисти атакували із кораблів з акваторії Чорного моря крилатими ракетами "Калібр". Усього – 16 пусків", - йдеться у повідомленні.

В зонах відповідальності повітряного командування "Південь", повітряного командування "Центр", повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільно-вогневими групами знищено вісімнадцять крилатих ракет ворога:

13 КР Х-101/Х-555;

5 КР "Калібр".

Пошкодження критичної інфраструктури внаслідок атак Росії

Зранку у суботу, 22 жовтня, повітряну тривогу оголосили майжеу половині областей України. Росія вчергове атакувала об'єкти критичної інфраструктури.

Наразі відомо, що росіяни атакували Луцьк, Хмельницький, Рівненську, Черкаську, Кіровоградську, Одеську та Волинську області.

У частині Рівненського району немає електроживлення, внаслідок ворожого удару пошкоджені електропідстанції.

У Черкаській області без електроенергії опинилися Уманський і частина Звенигородського районів.

Внаслідок двох ракетних ударів по об’єкту енергетичної інфраструктури Одеської області у декількох населених пунктах району немає світла.

За словами очільника Волинської області, в окремих населених пунктах місцями зникло світло та вода, а також погіршився зв'язок.

У Луцьку ракетні удари пошкодили об'єкти енергетики.

Місто Хмельницький також опинилося без електроенергії.

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