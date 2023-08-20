Росія зранку вдарила по Харківщині: лікарі борються за життя важкопораненого

Ворог вдарив з артилерії по мирному місту.

Російська армія близько сьомої ранку 20 серпня обстріляла місто Куп’янськ Харківської області. Важке поранення отримав 40-річний чоловік, лікарі борються за його життя.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Минулої доби ворог обстріляв населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

У Куп’янську обстрілами пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа на території м'ясокомбінату. Внаслідок обстрілу села Кругляківка Куп'янського району також спалахнула пожежа на території лісництва. У селищі Козача Лопань Харківського району пошкоджено чотири приватні будинки.

Внаслідок обстрілу села Чернещина Ізюмського району пошкоджено будівлю агропідприємства. А в селі Олександрівка Богодухівського району обстрілом значно пошкоджені складські приміщення та господарські споруди цивільних підприємств.

Внаслідок артилерійських обстрілів села Вільча Чугуївського району пошкоджено 11 приватних будинків, будівлі дитячого садку, пансіонату, пекарні, церкви.

Нагадаємо, Збройні сили продовжують стримувати наступ окупантів на Куп'янському напрямку.

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