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Росія зранку вдарила по Харкову: зруйновано гуртожиток, багато постраждалих і загиблий

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Росія зранку вдарила по Харкову: зруйновано гуртожиток, багато постраждалих і загиблий

Фото: Associated Press

Зранку 18 серпня російська армія знову вдарила по Харкову.

Окупанти влучили в приміщення гуртожитку, що в Слобідському районі Харкова.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Наразі відомо про 18 поранених у результаті обстрілу, двоє з них - діти. Одна людина загинула. На місці події спалахнуло кілька пожеж. Там працюють профільні служби.

Нагадаємо, після вечірнього обстрілу Харкова, який забрав життя 7 мирних мешканців, російські окупанти вранці у четвер, 18 серпня, завдали ще одну серію ударів ракетами по місту.

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