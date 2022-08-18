Росія зранку вдарила по Харкову: зруйновано гуртожиток, багато постраждалих і загиблий

Зранку 18 серпня російська армія знову вдарила по Харкову.
Окупанти влучили в приміщення гуртожитку, що в Слобідському районі Харкова.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Наразі відомо про 18 поранених у результаті обстрілу, двоє з них - діти. Одна людина загинула. На місці події спалахнуло кілька пожеж. Там працюють профільні служби.
Нагадаємо, після вечірнього обстрілу Харкова, який забрав життя 7 мирних мешканців, російські окупанти вранці у четвер, 18 серпня, завдали ще одну серію ударів ракетами по місту.
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