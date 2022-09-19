Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія вранці вдарила ракетою по Запоріжжю: що відомо

Дата публікації
Перегляди
3190
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія вранці вдарила ракетою по Запоріжжю: що відомо

Фото: ТСН.ua

Про постраждалих не повідомляється.

Зранку 19 вересня російська армія завдала ще одного ракетного удару по Запоріжжю.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. 

Попередньо, одна ракета попала в обласний центр, біля річки Дніпро. Інформація щодо постраждалих уточнюється

"Також окупанти здійснили обстріл неподалік обласного центру. Поцілили в одне з сіл Запорізького району. Наразі відомо про одну постраждалу особу", - зазначив він.

Всюди працюють відповідні профільні служби.

Нагадаємо, у ніч проти 19 вересня, під час повітряної тривоги російські окупанти обстріляли Запоріжжя. Мішенню стали об’єкти інфраструктури. Відомо про вісім прильотів.

Мапа боїв на ранок 19 вересня: ЗСУ тиснуть ворога за лінію держкордону на Харківщині

Мапа боїв на ранок 19 вересня: ЗСУ тиснуть ворога за лінію держкордону на Харківщині

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація