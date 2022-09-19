Росія вранці вдарила ракетою по Запоріжжю: що відомо

Про постраждалих не повідомляється.

Зранку 19 вересня російська армія завдала ще одного ракетного удару по Запоріжжю.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Попередньо, одна ракета попала в обласний центр, біля річки Дніпро. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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"Також окупанти здійснили обстріл неподалік обласного центру. Поцілили в одне з сіл Запорізького району. Наразі відомо про одну постраждалу особу", - зазначив він.

Всюди працюють відповідні профільні служби.

Нагадаємо, у ніч проти 19 вересня, під час повітряної тривоги російські окупанти обстріляли Запоріжжя. Мішенню стали об’єкти інфраструктури. Відомо про вісім прильотів.

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