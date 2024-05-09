Росія зрання накрила вогнем Нікополь на Дніпропетровщині: є загиблі та поранені

У Нікополі на Дніпропетровщині вранці 9 травня окупанти вбили двох цивільних та ще двох - поранили.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворожа артилерія обірвала життя 62-річного чоловіка та жінки 65 років. З пораненнями чоловіки – 39 та 67 років. Місто росіяни обстріляли з самого ранку. Там зайнялася приватна оселя. Ще 2 – понівечені. Зачепило й 5 багатоквартирних будинків", - написав він.

Окрім того, російська артилерія побила магазини, 2 торгівельні павільйони, господарські споруди та газогін.

Нагадаємо, вночі 9 травня РФ завдала 360 ударів по Запорізькій області. Які наслідки - читайте ТУТ.

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