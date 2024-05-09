Росія зрання накрила вогнем Нікополь на Дніпропетровщині: є загиблі та поранені

Окупанти вбили 62-річного чоловіка та 65-річну жінку.
У Нікополі на Дніпропетровщині вранці 9 травня окупанти вбили двох цивільних та ще двох - поранили.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Ворожа артилерія обірвала життя 62-річного чоловіка та жінки 65 років. З пораненнями чоловіки – 39 та 67 років. Місто росіяни обстріляли з самого ранку. Там зайнялася приватна оселя. Ще 2 – понівечені. Зачепило й 5 багатоквартирних будинків", - написав він.
Окрім того, російська артилерія побила магазини, 2 торгівельні павільйони, господарські споруди та газогін.
Нагадаємо, вночі 9 травня РФ завдала 360 ударів по Запорізькій області. Які наслідки - читайте ТУТ.
Читайте також:
- Окупанти атакували Херсонщину: пошкоджені 66 будинків, поранено людину
- Росіяни просунулись на Донеччині: у DeepState назвали, де ворог прорвав оборону
- Росія атакувала Україну "Шахедами": скільки дронів збила ППО