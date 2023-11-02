Росія зробила перерву в масованих атаках: як це пояснюють в ГУР

Країна-агресорка Росія накопичує ракети. Ймовірно, окупаційна армія готується до обстрілів України взимку, зробивши перерву в атаках.

Про це повідомив в ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Представник ГУР підтвердив, що росіяни накопичують ракети. Перерви у масованих атаках є свідченням цього.

"Оскільки останнім часом ми бачимо певні перерви у масованому використанні ракетних ударів по Україні, то так, відбувається накопичення. І загроза повторення, нехай у менших обсягах, терористичних ракетних ударів держави-агресора по українській цивільній та енергетичній інфраструктурі у зимовий період зберігається", - сказав Юсов.

За його словами, минулорічні атаки можуть повторитися. Втім, відбуватиметься це в менших обсягах. Юсов зауважив, що розвідка немає даних про дати ймовірних обстрілів з боку окупантів, бо "час пуску залежить від живої людини".

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що Росія готується до нових атак по Україні. РФ взяла паузу, аби, ймовірно, накопичити ракети. Втім, у Повітряних силах готові до відбиття атак.

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