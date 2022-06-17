“Росія зробила все, щоб зруйнувати будь-які зв’язки з Україною” - Зеленський

Український президент назвав символічним рішення уряду про запровадження візового режиму з РФ.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що скасування дії угоди про безвізовий режим з Російською Федерацією наступного дня після візиту лідерів країн Євросоюзу, демонструє, як “сам хід історії обирає час для вагомих рішень”.

Про це він говорив під час свого традиційного звернення в п’ятницю, 17 червня.

Президент нагадав, що від 1 липня з РФ працюватиме візовий режим.

“Важко переоцінити символізм того, що це відбулося саме сьогодні. Але ніхто не визначав момент спеціально. Це і є хід історії”, - зауважив він.

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За словами Зеленського, такий перебіг подій стався насамперед через агресивну зовнішню політику сусідньої держави.

“Росія сама зробила все, щоб зруйнувати будь-які зв'язки з Україною. Ну а ми робимо все, щоб якнайсильнішими були наші звʼязки з Європою”, - наголосив він.

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