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“Росія зробила все, щоб зруйнувати будь-які зв’язки з Україною” - Зеленський

“Росія зробила все, щоб зруйнувати будь-які зв’язки з Україною” - Зеленський

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“Росія зробила все, щоб зруйнувати будь-які зв’язки з Україною” - Зеленський

Фото: Житомир online

Український президент назвав символічним рішення уряду про запровадження візового режиму з РФ.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що скасування дії угоди про безвізовий режим з Російською Федерацією наступного дня після візиту лідерів країн Євросоюзу, демонструє, як “сам хід історії обирає час для вагомих рішень”.

Про це він говорив під час свого традиційного звернення в п’ятницю, 17 червня.

Президент нагадав, що від 1 липня з РФ працюватиме візовий режим. 

“Важко переоцінити символізм того, що це відбулося саме сьогодні. Але ніхто не визначав момент спеціально. Це і є хід історії”, - зауважив він. 

За словами Зеленського, такий перебіг подій стався насамперед через агресивну зовнішню політику сусідньої держави.

“Росія сама зробила все, щоб зруйнувати будь-які зв'язки з Україною. Ну а ми робимо все, щоб якнайсильнішими були наші звʼязки з Європою”, - наголосив він.

Нагадаємо, на спільній з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Румунії пресконференції в Києві 16 червня президент Володимир Зеленський заявив, що найбільш ефективна зброя проти російської агресії - це об'єднання.

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