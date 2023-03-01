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Росія звинувачує Україну в масованій атаці дронами на Крим

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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2086
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Росія звинувачує Україну в масованій атаці дронами на Крим

Фото: Associated Press

РосЗМІ поширюють інформацію про нібито масовану атаку дронами на окупований РФ Крим. 

В Росії заявили, що на окупований Крим був атакований дронами. Всі їх, начебто, збили.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Як зазначається, на півострів була спрямована атака дронів. Шість безпілотників, за словами Міноборони РФ, були збиті засобами ППО, ще чотири “виведені з ладу засобами радіоелектронної боротьби”.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Криму з'явився новий рух опору – "Спротив Nації". Активісти поширюють зелені стрічки із написом "Геть з України, москаль некрасівий".

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Дата публікації
Перегляди
2086
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