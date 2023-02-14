Росія звинуватила Україну в поширенні "фейку" про викрадення армією РФ відходів з ЧАЕС і забруднення Київщини

У мкументальної основи" і "незалежного висновку" про вплив радіації на населення півночі та північного заходу Київської області залучено фахівців управління з радіаційної та ядерної безпеки Норвегії.

Міноборони Росії заявило, що Київ готує "фейкові докази" вивезення російськими військовими радіоактивних матеріалів за межі зони відчуження Чорнобильської АЕС та "опромінення населення тимчасово окупованих територій"

Про це пише РБК.

"Готуються фальшиві докази нібито розкрадання російськими військовослужбовцями радіоактивних матеріалів, хімічних розчинів та забрудненого радіацією обладнання та вивезення російськими військами предметів, що містять небезпечні радіонукліди, за межі зони відчуження", - зазначає видання, з посиланням на міноборони РФ.

У російському відомстві також заявили, що до підготовки "документальної основи" і "незалежного висновку" про вплив радіації на населення півночі та північного заходу Київської області залучено фахівців управління з радіаційної та ядерної безпеки Норвегії.

Нагадаємо, РФ випустила в море кораблі з тактичною ядерною зброєю вперше за 30 років.

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