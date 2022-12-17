Росіян дедалі більше турбує ціна війни: директор ЦРУ оцінив загрозу для режиму Путіна

В Росії зростає стурбованість ціною війни проти України, проте для влади президента Володимира Путіна це наразі не становить загрози.

Таку оцінку дав директор ЦРУ Вільям Бернс в інтерв'ю PBS.

Він зазначив, що через війну проти України репутація Росії була дуже підірвана. У країні-агресорці на сьогодні зростає занепокоєння збитками для економіки та щодо майбутнього росіян.

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"Російське населення, схоже, дедалі більше турбує ціна війни. Річ у тім, що коли Путін почав наприкінці вересня часткову мобілізацію, з країни втекло більше росіян призовного віку, ніж він зміг зібрати та відправити на фронт", – звернув увагу директор ЦРУ.

Водночас він зазначив, що на цьому етапі режиму російського диктатора, ймовірно, нічого не загрожує.

"Я не вважаю, що це становить безпосередню загрозу його (Путіна – ред.) владі. На його думку, він створив дуже безпечний та репресивний авторитарний режим", – сказав Бернс.

Нагадаємо, напередодні видання The Moscow Times повідомило, що за дорученням Кремля в Росії запустили конвеєр позитивних новин про Путіна. Усе тому, що в росіян зростає тривожність і накопичилася втома від тривалої війни.

Водночас на початку грудня з’явилися дані незалежних російських опитувань, які свідчать, що громадяни Росії втомилися від бойових дій, проте досі підтримують війну проти України.

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