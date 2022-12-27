Росіян лякають трибуналом, щоб вони не здавались у полон ЗСУ — Міноборони

Через слабку мотивацію воювати проти України, влада окупантів все частіше застосовує нерегулярні збройні формування

Російських військових, які беруть участь у агресії проти України, залякують військовим трибуналом, щоб вони не здавались у в полон ЗСУ.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в етері національного телемарафону.

Маляр зазначила, що українська сторона зробила все можливе, щоб росіяни, яких кидають на війну проти України, отримали інформацію про можливість здатися та врятувати власне життя.

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Вона зазначила, що українська сторона робить все можливе, щоб росіяни добровільно здавались в полон, а не попадали в результаті бойового зіткнення з ЗСУ.

"І справді там є таке явище. З чим це пов'язано? З тим, що ми змогли максимально донести інформацію — для них це єдиний спосіб врятувати їхнє життя", - сказала Маляр.

В свою чергу російське командування залякує своїх військових трибуналом, щоб вони не здавались в полон українцям.

"Російська держава, російська диктатура, для якої людина — раб і ніщо, роблять все, щоб вони боялися це робити. Наприклад, вони дуже потужно залякують військовим трибуналом, який там працює. Тих, хто залишає поле бою, їх знову повертають туди ж, тобто вони не мають шансу це зробити", - пояснила вона.

Також українська сторона має інформацію, що деякі росіяни намагаються отримати поранення, або до самогубства, щоб не продовжувати воювати.

"Настільки вони не хочуть йти воювати. Саме тому там застосовуються і нерегулярні збройні формування", - розповіла Маляр.

Також Маляр додала, що у окупантів погана ситуація з лікуванням поранених, оскільки їх дуже велика кількість, саме тому там така висока смертність.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у російському Сиктивкарі 20-річний призовник у військовому комісаріаті порізав собі вени.

Крім того, ми раніше інформували, що Російські загарбники на території Луганщини організували госпіталі для лікування російських окупантів та найманців ПВК "Вагнер".

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