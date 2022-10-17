Росіян на в'їзді до Молдови "фільтрують": Мая Санду розповіла, кого не пускають до країни

Президентка Молдови Мая Санду повідомила, що росіяни, які після оголошення мобілізації в РФ активно кинулися за кордон, в'їжджаючи до її країни, проходять особливу перевірку.

Таку заяву вона зробила під час спільної пресконференції із президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі.

"Ризики для безпеки сьогодні вищі, ніж зазвичай, наші органи застосовують фільтр, який забезпечує, щоб люди з недобрими намірами та прагненням дестабілізувати обстановку не потрапили в країну", - сказала Санду.

У ЗМІ тим часом повідомляють, що багатьох російських чоловіків, які прилетіли до Кишинева, скаржаться на те, що їх розвертають на кордоні та відправляють назад до Росії.

Крім того, Санду наголосила, якщо Росія у якийсь спосіб буде загрожувати територіальній цілісності Молдови, країна буде вживати заходів для свого захисту. На підтвердження своїх слів вона нагадала, що від моменту повномасштабного вторгнення РФ до України, веде перемовини з партнерами щодо сприяння у посиленні обороноздатності Молдови.

Нагадаємо, раніше президентка Мая Санду попередила, якщо жителі Придністров’я, які мають подвійне громадянство, поїдуть воювати на боці Росії до України після призову, Молдова може позбавити їх громадянства. За її словами, Молдова проводить консультації з Москвою, щоб запобігти випадкам призову своїх громадян.

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