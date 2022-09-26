Росіян не зупинять іржаві автомати: експерт припускає, що мобілізованим окупантам можуть дати зброю 1891 року

За його словами, окупанти дійсно дістають із запасів іржаві автомати Калашникова і форму зразка Першої чеченської війни.

Погане матеріально-технічне забезпечення армії РФ не зупинить путінський режим і його агресивні плани.

Про це заявив головред Defense Express Олег Катков в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Погане забезпечення спричинило звільнення під час цієї ж мобілізації людини в Міноборони РФ, яка відповідала за матеріальне забезпечення. Коли людину такого рангу знімають за два дні після початку, то це багато про що говорить", — зазначив Катков.

За його словами, окупанти дійсно дістають із запасів іржаві автомати Калашникова, форму зразка Першої чеченської війни.

"Це буде продовжуватися. Але не треба вважати, що це може спинити (росіян. – Ред.). У них закінчаться іржаві автомати, візьмуть іржаві СКС (радянський самозарядний карабін Симонова, який виробляли до початку 1950-х років). Закінчаться СКС, візьмуть ППШ (пістолет-кулемет зразка 1941 року системи Шпагіна), закінчаться ППШ – візьмуть "мосінки" (військова гвинтівка Мосіна зразка 1891 року, так звана "трьохлінійка", яку використовували ще військові сили Російської імперії).

Теж саме з формою: закінчиться форма Першої чеченської – дійдуть до форми Першої світової. Тут немає межі, на якій Росія може спинитися", — переконаний головред Defense Express.

Раніше нововмобілізовані окупанти викладали у Мережу фото іржавих автоматів, яке їм роздало командування.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що росіяни для мобілізованих з ОРДЛО дійсно знімали зі зберігання застарілі гвинтівки Мосіна.

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