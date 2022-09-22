Росіян попустили на Генасамблеї ООН, а для українського президента зробили досі небачений виняток

Україна спроможна повернути усі свої території за допомогою зброї, але потрібні час і допомога, так президент Володимир Зеленський напередодні віртуально звернувся до Генасамблеї Організації Об’єднаних Націй.

Зустрічі високого рівня у Нью-Йорку відбуваються на тлі чергової ескалації, спровокованої заявами Путіна про псевдореферендуми і мобілізацію. Це не завадило його міністру Лаврову таки приїхати до Нью-Йорка, йдеться в ТСН.

Заяви про фальшиві референдуми, мобілізацію і нові погрози ядерною зброєю Путін притримав на час, коли світові лідери зібралися у Нью-Йорку на Генасамбелю ООН - організацію, покликану берегти мир. Втім, цей черговий плювок в обличчя світового порядку виявився вочевидь не таким ефектним, як сподівалися у Кремлі. Ані здивувати, ані тим більше налякати нікого не вдалося.

Підсанкційний російський міністр Сергій Лавров із сигаретою у зубах ухиляється від запитань і поспішає сховатися за дверима ООН. Сполучені Штати впустили його в країну лише завдяки членству Росії в ООН, яка, на відміну від російської верхівки, свої зобов’язання виконує.

«Навіть якщо російським дипломатам видали візи, це означає, що вони можуть кружляти навколо штаб-квартири в радіусі виключно 25 миль. Вони не мають права виїжджати за межі радіуса 25 миль без дозволу Вашингтона. На щастя, аеропорт знаходиться на відстані 16 миль і вони можуть не питаючи дозволу у державного департаменту, валити з Нью-Йорка у будь-яку мить», - розповідає постійний представник України в ООН Сергій Кислиця .

За гучними погрозами Путіна застосувати ядерну зброю світові лідери чують його відчай - Росія програє війну. І ані оголошення фейкових референдумів, які не матимуть юридичної сили, ані мобілізація, що лише до смерті налякала росіян, не змогли це приховати. Прем’єр-міністр Канади Трюдо називав це крахом Путіна. Глава уряду Великобританії Трасс - проявом його слабкості. Президент Франції Макрон - помилкою. Президент США Байден, виступаючи на Генасамблеї, пообіцяв: світова коаліція і надалі стоятиме за справедливе завершення війни.

«Як і ви, Сполучені Штати хочуть, щоб ця війна закінчилася на справедливих умовах, на умовах, під якими ми всі підписалися: не можна захоплювати територію країни силою. Єдиною країною, яка стоїть на цьому шляху, є Росія, тому ми, кожен із нас у цьому органі, ми вирішили підтримувати принципи та переконання, які зобов’язуємося захищати як члени Організації Об’єднаних Націй. Ми повинні бути чіткими, твердими та непохитними у своїх рішеннях. Україна має такі ж права, як і кожна суверенна держава. Ми будемо солідарні з Україною, ми будемо солідарні проти агресії Росії. Крапка», - заявив Байден.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг напередодні зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, щоб обговорити подальші дії. Після успішного контрнаступу, розповів Столтенберг в ексклюзивному коментарі ТСН, він переконує партнерів: Україні потрібно надавати більш високоточну зброю.

«Це дуже обнадійливо і свідчить про професіоналізм українських сил, мужність українського народу, а також про силу українського політичного керівництва. Моє сьогоднішнє послання полягало в тому, що членам НАТО потрібно активізувати та посилювати підтримку України. Це про Україну, але також про їхню власну безпеку. Надзвичайно важливо, щоб президент Путін не переміг в Україні. Нам потрібно продовжувати і надавати ще більш досконалу зброю», - зазначає генеральний секретар НАТО Єнс Столтеберг.

Україна не хоче затягувати війну і давати ворогу перезимувати на окупованих територіях - це лише дасть Росії час укріпитися та побудувати там свої лінії оборони. Про це Володимир Зеленський сказав у відеозверненні до учасників Генасамблеї. Україна спроможна повернути усі свої теритрії, але потрібна наступальна далекобійна зброя, а також протиповітряна оборона, гроші і підтримка. Від подальшого обмеження Росії у таких організаціях, як ООН, до визнання її країною-терористкою на усіх можливих рівнях. Україна вимагає створити міжнародний трибунал, що засудить воєнні злочини, а також передати Україні заморожені російські активи, як компенсацію за збитки.

«Ми можемо повернути український прапор на всю нашу територію. Ми можемо зробити це силою зброї, але нам потрібен час. Ми намагалися це пришвидшити, ми намагалися реалізувати основні положення Статуту ООН для України шляхом переговорів. Але Росія боїться справжніх переговорів і не хоче виконувати жодних чесних міжнародних зобов’язань. Вона бреше всім. Як це характерно для агресорів, для терористів», - заявив Зеленський.

У залі це звернення слухали не лише українські дипломати, але і перша леді Олена Зеленська. Це був єдиний виступ, після якого учасники Генасамблеї аплодували стоячи. Не всі - сім держав голосували проти того, щоб президент України міг виступити у записі - Білорусь, Куба, Північна Корея, Еритрея, Нікарагуа, Сирія та Росія. Семеро країн проти ста однієї, які були за.

Читайте також:

"Будете вбиті чи поранені": українців у Криму закликали саботувати мобілізацію РФ і ухилятися від неї

"Працює ПеВеО": у Криму окупанти поцілили свій безпілотник і видали його за український

Обмін захисників Маріуполя на Медведчука: всі подробиці і реакція Росії