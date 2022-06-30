Росіян вибили ЗСУ: Єрмак вказав на чергову брехню РФ щодо втечі окупантів зі Зміїного

ЗСУ 30 червня мужньо вибили росіян з острова Зміїний.

Тим часом російські пропагандисти не в змозі визнати чергову поразку своєї "другої армії світу" вкотре брешуть, подаючи це як "жест доброї волі". Проте, Росія продовжує блокувати порти України та знищувати зерно.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"На росії кажуть про буцімто виведення військ з острову Зміїний і подають це як "жест доброї волі". Мовляв, росія так не перешкоджає гуманітарним коридорам для вивезення українського зерна. Але все це - суцільний фейк", - наголосив Єрмак.

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Керівник ОПУ зауважив, що по-перше, армія України вибила росіян з острова Зміїний. По-друге, росіяни обстрілюють склади із нашим зерном. Так, вранці був обстріляний склад у Дніпропетровській області.

"росія продовжує провокувати продовольчу кризу і брехати. Вони як і раніше блокують наші порти та знищують зерно. Їм потрібен світовий Голодомор", - підсумував він.

Нагадаємо, що раніше ОК "Південь" повідомило, що протягом ночі, внаслідок вдало проведеного чергового етапу військової операції із завданням вогневих ударів ракетними та артилерійськими підрозділам ЗСУ по острову Зміїний.

"Противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами і залишив острів. Наразі Зміїний вкрито пожежею, лунають вибухи", - йдеться в повідомленні.

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