"Росіян відправляють на смерть гарматним м‘ясом" - Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що для України на відміну від Росії, життя громадянина є найвищою цінністю.

Михайло Подоляк зауважив, що перед тим, як відправити українських військових на фронт, вони проходять навчання. Натомість мобілізовані росіян ніде не вчаться, оскільки Путін одразу відправляє їх на смерть.

Про це Подоляк написав у Twitter.

"Російські пропагандисти хвилюються, що захисники України навчатимуться за кордоном перед тим, як вирушити на фронт. Все тому, що для Української держави життя громадянина є найвищою цінністю. Мобілізовані росіян ніде не вчаться, їх одразу відправляють гарматним м‘ясом на смерть", - йдеться у повідомленні Подоляка.

Нагадаємо, у МВС назвали "наступну реперну точку", після якої Путін може оголосити мобілізацію в РФ.

Як повідомлялося, українські військові знищили майже три десятки росіян та Т-62 на півдні.

Раніше ЗМІ встановили публічні дані загиблих в Україні російських окупантів.

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