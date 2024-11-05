Росіян змушують йти вперед будь-якою ціною: у Третій штурмовій розповіли про "електросамокатні штурми" ворога

На Харківщині ворожі піхотинці йдуть в атаку на своїх двох, інколи використовуючи екзотичний колісний транспорт.

На Харківщині відбуваються інтенсивні штурми, деколи із застосуванням механізованих сил, деколи піхота атакує на дивній колісній техніці.

Про це розповів Олександр Бородін в ефірі "Суспільне новини", пресофіцер третьої штурмової бригади.

За словами Бородіна, механізовані сили – танки та БМП – досить вправно "розбираються" українськими FPV-дронами і артилерією. Так само нищать і ворожих піхотинців, які ідуть в атаку на своїх двох, інколи використовуючи екзотичний колісний транспорт.

"Від нестандартних "буханок" і до дуже незвичних засобів типу електросамокатів, до прикладу, скутерів. Фішка в тому, щоб максимально швидко дістатись до позиції будь-якою ціною, щоб не бути знищеними стрілецькою зброєю або FPV-дронами", – розповів пресофіцер третьої штурмової бригади.

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