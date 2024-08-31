Росіянам буде не до наступу на Покровськ: експерт вказав на слабке місце окупантів

У російських підрозділів, які прориваються на Покровському напрямку, непідготовлені й неукріплені фланги.
Під час наступу на Покровському напрямку російські окупанти глибоко вклинились на вузькій ділянці фронту і поставили себе під загрозу нищівних ударів ЗСУ із флангів.
На це звернув увагу військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 каналу.
За його словами, росіяни прорвалися в бік Покровська на 50 кілометрів від Донецька, а ширина фронту – всього 15-20 кілометрів. При цьому в окупантів непідготовлені й неукріплені фланги.
"Як тільки генерал Сирський знайде резерви для ударів по флангах, то росіянам буде не до проривів у бік Покровська. Вони намагатимуться прикритися від ударів", - наголосив експерт.
Роман Світан зазначив, що російське командування теж розуміє цю загрозу, тому зменшує натиск у бік Покровська, розвернувши свої штурмові підрозділи більше на південь, щоб видавити українські гарнізони та розширити вклинення.
"У Сирського є 1,5-2 тижні, поки росіяни не розширять своє вклинення. В нас є можливість його зрізати, тому треба почекати. Думаю, що Сирський не просто так перебував декілька днів на цій ділянці фронту. Найближчим часом ми побачимо певні дії там з боку ЗСУ", – підсумував експерт.
Нагадаємо, росіяни наразі здійснюють дві тактичні операції в рамках наступу на Покровськ та намагаються оточити позиції ЗСУ між Мирноградом і Гродівкою.
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