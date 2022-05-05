"Росіянам дали нове гівно": Кім розповів про посилення обстрілів на Миколаївщині і те, як змінилася риторика окупантів

Російські загарбники всю ніч бомбили Миколаївську область.
Окупанти в ніч проти 5 травня інтенсивно обстрілювали Миколаївську область, є кілька поранені.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.
За його словами, станом на 10:30 інформації про жертв немає, проте є поранені внаслідок обстрілів.
"Сьогодні всю ніч нас бомбили. Щільніше стали до 9 травня, до дня "ганьби" Росії, ущільнюється наше бомбардування. Багато збитків матеріальних – переживемо. Головне, що немає жертв, дякувати Богу", - сказав Кім.
Він також нагадав, що росіяни спершу поширювали пропаганду, що йшли до України, мовляв "звільняти" російськомовних. Але зараз вони забули, навіщо ця "спецоперація". Риторика російської пропаганди змінилася.
"Пов'язано це з тим, що тероборона, так точно вся російськомовна, тут дає їм "люлей", "щі" і російським добірним матом шле за кораблем у гості. І якось – і зникло все, забули навіщо ця "спецоперація". Таке відчуття, що у росіян замість пам'яті лише дискета 8 дюймів або на три з половиною. Вийняли, ось вам нове гівно, їжте далі. Головне, жодної логіки. Вся риторика змінилася, всі забули, тепер треба просто вбивати українців, мовлять вони у телевізорі, що треба вбивати українців і буде велич. А якщо у росіян телевізор забрати? По боках подивився, стіни в гівні, килими висять, ущербне все. Виходить, від величі тільки телевізор біля російських будинків стоїть. А якщо його вимкнути, то, напевно, за тиждень на стіни лізтимуть, не буде кому висловлювати про "велику російську країну", - сказав Кім.
Нагадаємо, очільниця Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва повідомила, що за минулу добу у Миколаївській області внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали 15 осіб.
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