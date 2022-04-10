Росіянам десятиліттями прививали домінування "російської" раси, яке за Путіна переросло у побутовий фашизм

Ще за Сталіна російський народ неофіційно почали робити "нацією панів".

Як і звідки у росіян з’явилися плани знищити все українське? Це не «винахід» Путіна, адже російський побутовий фашизм спровокувала агресивна мережа загарбницьких війн царської імперії. Нація росіян сформуватися не встигла, тому замість національних ідей росіянам вливали – великодержавний шовінізм. Тобто пригноблення всіх інших народів євразійської імперії.

Про це йдеться в ТСН.

«Євразійський народ – це лише російський народ. Інші народи залишаються євразійськими, лише поки перебувають у магнітному полі російського народу. Якось люди не розуміють, що випавши з цього поля, вони стають, або другосортним європейським, або другосортним азіатським народом», - йдеться в одному із роликів для росіян.

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Потім шовінізм плекають більшовики і товариш Сталін. 24 травня 1945 року в Кремлі Генералісімус піднімає тост за російський народ, як найбільш видатну націю серед тих, які входили до СРСР. Тоді ж Сталін називає росіян «керівною, управляючою силою» - затвердивши домінацію над рештою народів.

В руслі цієї настанови червоного диктатора російський народ неофіційно почали робити «нацією панів». Нав’язувалася думка, що насправді всі інші народності СРСР є другосортними, їм активно придумувалися образливі прізвиська і епітети - хохли, чурки, азери, хачі, яких тільки слів не містить хвороблива свідомість умовного власника титульної російської раси. Це імперське тавро зверхності – не лише на простих пострадянських росіянах.

Як доказ тому вірш Йосипа Бродського – одного з талановитіших руських поетів. Вірш присвячений незалежності України.

«Как говорил картавый,

«время покажет Кузькину мать», руины,

кости посмертной радости с привкусом Украины.



То не зелено-квитный, траченный изотопом,--

жовто-блакытный реет над Конотопом,

скроенный из холста, знать, припасла Канада.

Даром что без креста, но хохлам не надо».

Володимир Путін та його бойові пропагандисти за 20 років планомірного промивання мізків дали російському народові можливість легалізувати свій раніше прихований побутовий фашизм. «Зараз 82% росіян точно повторюють фразеологію німців в 1935 році», - твердить російський репортер Олександр Невзоров.

Фактично склалась ситуація, коли фашизм росіянам прививали навіть не 20, а 70 років. До того ж загортаючи його в знамена антифашизму народу-переможця. І досягнули настільки сильне ментальне викривлення – це вже навіть не соціальний, а медичний діагноз.

Звідки у росіян фашизм та бажання знищувати все українське

«Треба консультуватися з медиками, з якою швидкістю виводиться зараза з організму. Ті покоління, які будуть формуватися – їх треба відрізати від старого. Зараз ми маємо ніяке покоління між 18 і 30 роками, яке абсолютно зневірене. І яке має власне бачення – споживацьке. Маємо абсолютно пропутінське покоління від 30 до 50 років. І абсолютно прорядянське покоління від 50 років. Ми маємо прорахувати час, що всі ці люди мають відійти», - каже історик Василь Павлов.

Як саме Україна після перемоги повинна денацифікувати Росію? Через трибунали, які юридично оформлять загальну провину росіян, а паралельно – через національний ренесанс малих народів імперії.

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