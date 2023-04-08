Росіянам на фронті бракує “гарматного м’яса”: навчання у військових закладах РФ закінчують достроково — Генштаб

Випускники поповнять сухопутні війська окупаційної армії, які зазнають найбільших втрат у війні.

Колосальні втрати, яких зазнають російські загарбники під час війни в Україні, змушують військове керівництво держави-агресорки вдаватися до екстраординарних заходів.

Про це в суботу, 8 квітня, повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ.

Щоб поповнити особовий склад підрозділів окупаційної армії, яка здійснює військову агресію в Україні, керівництвом збройних сил Російської Федерації прийнято рішення про проведення 29 квітня поточного року дострокових випусків з вищих військових навчальних закладів у Москві, Санкт-Петербурзі, Костромі, Пензі, Омську, Тюмені, Казані, Новосибірську, Вольську та Благовєщенську.

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“При цьому, випуски з ВВНЗ, що готують спеціалістів для військових частин ракетних військ стратегічного призначення, повітряно-космічних сил та військово-морських сил збройних сил Російської Федерації, проводитимуть відповідно до запланованих раніше графіків”, - уточнили в Генштабі ЗСУ.

Таким чином, йдеться про поповнення саме піхотних підрозділів, які стають “гарматним м’ясом” на полі бою з українськими захисниками.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін під час другої хвилі мобілізації в РФ не зможе нормально забезпечити сотні тисяч "мобіків" навіть бронежилетами і шоломами.

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