Росіянам не вдалося оточити ЗСУ в Мар'їнці - американські аналітики

Російські окупаційні війська безуспішно намагались оточити Збройні сили України в Мар'їнці Донецької області.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Аналітики з посиланням на Генштаб наголошують, що українські сили відбили численні російські атаки на Мар’їнку та Побєду. Населені пункти розташовані 23 та 27 км на південний захід від Донецька.

Тим часом пов’язаний з Кремлем військовий блогер стверджував, що окупанти намагалися оточити українські сили в Мар’їнці та безуспішно відновили наземні атаки поблизу Невельського та Первомайського.

Також в ISW зауважують, що інше російське джерело стверджувало, що армія РФ продовжували атакувати Мар’їнку та Невельське, а також що тривають бої в районі Новобахмутівки, що приблизно 15 км на північний захід від Авдіївки. "Російський "воєнкор" стверджував, що українські сили намагалися контратакувати в районі Красногорівки (приблизно 9 км на північ від Авдіївки), де зараз тривають бої", - йдеться у звіті.

Американські фахівці зауважують, що 20 квітня російські війська продовжували безуспішні наступальні дії на лінії фронту Авдіївка-Донецьк. Тим часом український Генштаб повідомив, що окупанти вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки; за 5 км на північний схід від Авдіївки в Кам'янці; і в межах 15 км на захід від Авдіївки в Первомайському, Водяному та Невельському.

Карта боїв на Донеччині. Фото: ISW.

Нагадаємо, протягом минулої доби ЗСУ відбили 60 атак росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої ведуться за місто Бахмут.

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