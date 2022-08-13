Росіянам не вдається повністю окупувати Луганщину, ворог випалює землю на в’їздах до області - Гайдай

Російським солдатам не вдається вийти до адмінкордонів Луганщини.

Саме тому окупанти випалюють землю на в’їздах до Луганської області. Їм не вдається подолати навіть декілька кілометрів області.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай.

"Важко порахувати, скільки тисяч снарядів витримала ця територія вільної Луганщини за останні місяць-півтора. Окупанти годинами відпрацьовують артилерією, а потім штурмують із декількох сторін одразу", - наголосив він.

Зокрема, росіяни атакують Бахмут з боку Попасної.

Напередодні, 12 серпня загарбники спробували атакувати в районах Лисичанського НПЗ та Білогорівки. Втім, розвідка боєм завершилася черговим відступом.

"Близько десяти разів загарбники кидалися у розвідку, втім українські воїни завдали вогневого ураження та знешкодили ворога, який просувався за цими напрямками", - розповів Гайдай.

Фото: Сергій Гайдай

Упродовж доби поблизу дев’ятьох населених пунктів росіянами завдані авіаудари. За останню ніч армія агресора випустила три ракети, чотири рази застосована реактивна та ствольна артилерія, двічі – міномети, ще два рази відбито танкові наступи ворога.

Нагадаємо, розпочалася 171 доба героїчного протистояння українців російському воєнному вторгненню. Росіяни намагаються наступати на Краматорському та Авдіївському напрямках, тривають бойові дії. Детальніше про ситуацію на фронті — у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Недозахоплення Луганщини: рашистам не по зубах окупувати весь регіон. Сергій Гайдай у ТСН

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