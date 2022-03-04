"Росіянам не вистачає їжі, техніка в поганому стані": коментар посадовця для Financial times

Посадовці з Міністерства оборони Заходу вважають, що російським військовим не вистачає їжі, а техніка в поганому стані - Financial times / Associated Press

Західна розвідка не може сказати точно, чи це сталося через погану підготовленність Росії до вторгнення, чи труднощі виникли через сильний супротив української армії.

У коментарі для Financial times неназваний посадовець одного з Міністерств оборони Заходу зазначає: "Їм (російським військам - ред.) не вистачає продовольства. На півдні солдати професійніші: майже немає призовників, озброєння краще".

Також він наголосив, що їжі росіянам часто не вистачає, а техніка постійно виходить з ладу. При цьому представники західної розвідки кажуть, що поки не зрозуміло, чи це сталося тому, що Росія не планувала вторгнення і не була готова до нього, чи такі великі труднощі з'явилися через супротив українських військ.