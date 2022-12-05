Росіянам потрібна мобілізація: офіцер ЗСУ припустив, коли і звідки окупанти здійснять повномасштабний наступ

Водночас провокацію окупанти можуть зробити у будь-який час, щоб відтягнути зусилля ЗСУ.

Російському командуванню потрібно продовжувати мобілізацію і накопичувати живу силу, аби наступати з території Білорусі - для цього ще потрібен час.

Про це сказав офіцер ЗСУ Ігор Лапін в ефірі "Еспресо".

"Я не думаю, що наступ буде раніше лютого, якщо вони хочуть дійсно наступ, а не фейк рух. Росіянам потрібно продовжувати мобілізацію і накопичувати живу силу. Ба більше, є певні труднощі з технікою. У Лукашенка запас техніки не такий великий", - сказав Лапін.

Він також додав, що не вірить у потужність потенціалу армії Білорусі. На думку офіцура ЗСУ, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко "не сильно захоче свої багнети, на яких тримається його влада, відправити в м'ясорубку в Україну".

"Це фактор, який може стримати Лукашенка. Є інформація від побратимів з Білорусі, що Лукашенко боїться видавати зброю і робити велику мобілізацію, бо ця зброя може бути повернута не проти України. Майданчик для росіян він надавав, надає і буде надавати", - підсумував офіцер.

Додамо, що у Росії створюють єдину електронну базу даних військовозобов'язаних.

Окупанти на початку 2023 року планують провести нову хвилю мобілізації.

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