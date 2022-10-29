Росіянам пропонують вбивати українців в обмін на списання боргів за комуналку — СБУ

Росія заманює чоловіків на війну в Україні обіцянками закрити борги за комунальні послуги.

У Росії чоловікам пропонують підписувати контракт і йти на війну до України в обмін на списання боргів за комунальні послуги.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Так, один з полонених росіян, уродженець Бєлгорода, розповів, що йому наприкінці літа прийшла повістка з військкомату. Вже там йому і запропонували таку "нагороду" за вбивства українців.

"Мне предложили, так как у меня много долгов и задолженность по квартплате, предложили списание долгов в обмен на подписание контракта", - розповідає полонений.

За його словами, "новобранців" обіцяли тримати на кордоні з Україною, проте вже за тиждень після підписання контракту, його, разом з іншими росіянами, перекинули в зону бойових дій на Донецькому напрямку.

Вже за тиждень ЗСУ розбили цей "добровольчий" підрозділ. Ті, кому вдалося вижити, вирішили добиратися пішки до російського кордону. Блукали окупанти понад три тижні, доки не потрапили до українського полону.

"Не відомо, чи списали цьому добровольцю його борги. Але свою гру в рулетку зі смертю він таки виграв, бо вцілів, на відміну від більшості своїх "колег", - зазначають в СБУ.

Нагадаємо, на території країни-агресора почали розглядати можливість примусової "трудової мобілізації" студентів. Якщо таке рішення буде прийнято, то студентів профтехучилищ направлятимуть на роботу замість мобілізованих працівників підприємств.

Крім того, у РФ дозволили мобілізувати на війну засуджених за тяжкі злочини. Зокрема, путінський режим досі вербує на війну ув'язнених у російських колоніях.

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