"Я знаю, що я – українець": історія добровольця з Росії, який воює у ЗСУ

Військовий на позивний Бенд зазначив, що пишається тим, що він українець.

Військовий на позивний Бенд, доброволець з Росії каже, що дуже гордий, що він — українець. Бенд — командир добровольчого розвідувального спецпідрозділу "Гармата", що у складі добровольчого розвідувального батальйону "Сонечко". У 2013 році, коли в Україні розпочалася Революція Гідності, чоловік проживав у Росії та мав громадянство РФ, але після того, як побачив, що відбувається в Україні, взяв до рук зброю та став на захист нашої держави. Торік доброволець Бенд офіційно отримав громадянство України та пишається, що він — українець. Нині військовий виконує завдання на Запорізькому напрямку.

Свою історію Бенд розповів "Суспільному".

Російський доброволець каже, що приїхав до України у 2014 році. Він був свідком початку Майдану наприкінці 2013 року.

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"Взагалі у мене були плани переїхати до України та почати тут свій бізнес. Коли в Україні почались криваві дії та вторгнення в Крим, залишив все та взяв квиток на потяг. Приїхав сюди 10 березня 2014, вступив до лав самооборони. А далі пішло: блокпости, потім вступив до лав добровольців, у "Правий сектор". У подальшому були проблеми з отриманням громадянства. Його я отримав тільки на початку минулого року", - розповів він.

Військовий на позивний Бенд зазначив, що до цього часу мав громадянство Росії та майже дев’ять років в Україні був як нелегал.

"По новому закону нам дали громадянство України. Ще не всім. Є багато загиблих. Ніхто не відмовився воювати. Всі, кого я знаю, багатьох знаю з явних добровольців, всі зараз воюють: росіяни, є білоруси", - розповів військовий.

Бенд уточнив, що це люди, які починали ще з 2014, їх було багато. Ще у 2014 приїхали воювати. Вони брали відпустки, щоб не підставляти свою родину. Вони тут і загинули. Вони всі безіменні. Вони – герої.

"Я дуже гордий, що я — українець"

"Я знаю, що я – українець. Україну я дуже люблю. Україна – це круто. Дуже багато людей тут просто не розуміють цінність українського паспорта, тої свободи, яка є в Україні. Я дуже гордий, що я — українець, і що я — доброволець", - наголосив він.

Військовий Бенд повідомив, що зараз воює у складі батальйону "Сонечко".

"Взагалі я в "Сонечку" від 2015 року. Я був у складі добровольчого підрозділу, але захотілось більшого, бо там рівень адреналіну зашкалює. По-перше, це ГУР. По-друге, це добровольці", - пояснив військовий.

Військовий на позивний Бенд

Бенд розповів, що у цивільному житті він мав бойовий шлях.

"Я доволі давно вже в боротьбі з цією "червоною заразою". Я абсолютно був підготовлений. До речі, що мені сподобалось в "Сонечках", що вони дуже професійно підходять до підготовки. І раніше так було, коли у 2014 почалась війна", - додав він.

Російський доброволець каже, що повномасштабна війна для нього була абсолютно очікуваною.

"Неочікувано, що вона трішки пізніше почалась. Вона б мала початися майже на рік раніше", - каже він.

Бенд розповів, що повномасштабна війна застала його у Запоріжжі. Він там жив, там отримав громадянство, був прив’язаний до міграційки.

"Треба виховувати націю воїнів"

Військовий на позивний Бенд, порівнюючи 2014 і 2022 та враховуючи свій бойовий досвід, каже, що це – кардинально різні війни.

"У 2014 році Росія не мала тої сили, яку має зараз. Була можливість одразу їх поставити на місце. Але всі ці роки РФ "нарощувала зуби". Те, що зараз сталось, не можна сказати, хто винен... Зараз, коли вже людям кажеш, що готуйтесь, бо війна торкнеться всіх, ніхто нічого не робить. Чомусь дуже велика частина суспільства впевнена, що їх якось воно обійде. Що будуть воювати професіонали. Треба виховувати націю воїнів", - наголошує доброволець.

Військовий переконаний, що навіть якщо ЗСУ зараз виженуть російських загарбників за кордони України, війна не закінчиться.

"Ми маємо стати нацією воїнів. Якщо цього не буде, проблема буде постійна. Вони будуть нас знищувати зсередини та ззовні. На жаль, гинуть молоді. Ми генофонд втрачаємо. Це страшно", - зазначає він.

Відповідаючи на запитання, чи змінюють росіяни тактику за півтора року повномасштабної війни, Бенд зазначив, що вони просто випробують ці стратегії.

"Ми знаємо, що вони (росіяни - ред.) роблять, як вони роблять, професійно готуємось, даємо відповідь. Їм все ж таки простіше, бо ті китайські технології були ближче до них. Я точно вам можу сказати, що Китай не робив “Мавіків” (квадрокоптер — ред.) суто для якоїсь цивільної роботи. Вони були зроблені для війни. Нам, щоб зробити один дрон-камікадзе, треба 450 доларів, в середньому — 18 тисяч гривень. Можете зайти в інтернет і побачити, що ці дрони-камікадзе продаються по 23 тисячі. Все просто: як тільки в багатьох людей, які просто хочуть заробити, закінчиться бізнес на війні, тоді ми почнемо воювати по-справжньому", - розповів доброволець.

"Росіянам треба лише випалена земля"

Перед початком розмови доброволець із Росії зазначив, що росіянам треба лише випалена земля. Він пояснив, чому в них таке сильне бажання знищити українців і все навколо.

"А ви пам’ятаєте анекдоти про чукчу, про хохлів? От вони на цьому виховувались. Їм вбили думку, що всі навколо з недоліками меншовартості, а вони всі правильні. Якщо люди багато років не знали правди, от якими вони виростуть? То майже 100 років виховання. Там "царське правління" і, не маючи нічого, йдуть і вбивають. Вони знають, що бомблять мирні міста. Ми погані, бо живемо краще. Тому вони прийшли, щоб знищити нас і побудувати своє. Це боротьба добра і зла", - пояснив військовий.

Військовий на позивний Бенд торік отримав українське громадянство та український паспорт. Він пояснив, що це означає для нього.

Військовий на позивний Бенд

"Гордість. Реально гордість. Дуже довго чекали, дуже було проблематично. Були часи, коли було небезпечно для життя бути нелегалом, була стаття за найманство. Чесно, коли я отримав, то спочатку був шок. Я не вірив в це", - зазначив він.

Також доброволець розповів, що робитиме після перемоги.

"Після перемоги... Сказати чесно, багато хто про це не каже. Ми всі маємо воювати до кінця свого життя. Боротися треба за справедливість. Ми переможемо. "Слава нації — смерть ворогам!", - підсумував Бенд.

Нагадаємо, після вторгнення три категорії росіян перейшли на бік України: у легіоні "Свобода Росії" розповіли, хто це був.

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