Росіянам важко наступати на Донбасі: аналітики пояснили, що заважає окупантам

Російські війська з великими труднощами здйснюють свої атаки на фронті , оскільки українські сили контролюють повітряний простір за допомогою безпілотників. В якості прикладу наводиться нещодавній провальний штурм російської колони бронетехніки в Донецькій області, що доводить нездатність російських загарбників протистояти ударам українських безпілотників.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

3 лютого один з російських військових блогерів заявив, що "справжні патріоти" відреагували на кадри невдалого штурму від 30 січня з критикою і розчаруванням.

Він розкритикував експертів, які часто виступають на телешоу кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова. Ці експерти відреагували на кадри поразки неправдивими заявами про те, що російські війська мають достатню кількість систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) і радіостанцій, щоб відбивати українські безпілотники з функцією спостереження з висоти пташиного польоту.

"Посилаючись на особисті розмови з російськими військовослужбовцями на передовій, блогер стверджував, що такі заяви пропагандистів не відповідають дійсності та що російські фронтові командири вважають подаровані радіостанції більш цінними, ніж надані державою танки та бойові машини піхоти, через дефіцит радіообладнання", - йдеться у звіті.

Кілька військових блогерів, продовжує ISW, нарікали на те, що російське військове командування навряд чи буде занепокоєне використанням українських безпілотників та попередженнями експертів про смертельну небезпеку для окупаційних військ. Блогери попередили, що багато російських військовослужбовців загине через перевагу українських безпілотників на фронті, назвавши це питання "однією з найбільших проблем Росії на даний момент".

Раніше повідомлялося, що російські блогери, що підтримують війну проти України, почали висловлювати розчарування з приводу тривалих тактичних помилок ЗС РФ. Вони також критикують командування.

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