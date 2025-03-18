Росіянам зараз дуже вигідно нагнітати перед розмовою Трампа з Путіним – РНБО 

Російській стороні вигідно нагнітати в інфополі перед розмовою президента США Дональда Трампа з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Бої в прикордонні тривають загалом постійно протягом широкомасштабної війни, як через активність ДРГ ворога зі сторони Бєлгородської області, так і артилерійські дуелі через ворожі обстріли території України.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Те, що росіянам зараз дуже вигідно нагнітати перед розмовою Трампа з Путіним – не дивно. Їхня головна інформаційна стратегія – звинувачувати Україну в небажанні завершити війну, хоча насправді по фронту атакують вони, як і з повітря. І саме Путін затягує з пропозицією Трампа припинити вогонь. Все дуже примітивно, але цілком характерно для росіян", – констатував Коваленко.

Раніше низка російський пропагандиських ЗМІ написали про буцімто наступ ЗСУ у Білгородській області РФ.

Читайте також: