Росіяни 105 разів обстріляли Запорізьку область: вбили чоловіка і поранили жінку (фото)

Надійшло 29 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд, сільськогосподарської техніки та об’єктів соціальної інфраструктури.

Російські війська 105 разів обстріляли 24 населені пункти Запорізької області протягом 7 серпня, вбивши людину і ще одну поранивши.

Про це очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив у Мережі 8 серпня.

"Росіяни посилили обстріли Запорізького краю – за минулу добу зафіксовано 105 ударів по 24 населених пунктах", – вказано в заяві.

Малашко уточнив, що 87 ворожих артилерійських обстрілів були здійснені по території Гуляйполя, Новодарівки, Новоандріївки, Новоданилівки, Гуляйпільського, Ольгівського, Малинівки, Чарівного, Червоного, Білогір'я, Преображенки, Залізничного, Левадного, Щербаків, Кам'янського, Малих Щербаків, Степового, П'ятихаток, Лобкового та Плавнів.

Росіяни також завдали трьох ракетних ударів по Юльївці, авіаударів – по Оріхову, Малій Токмачці та Новодарівці. Чотирьома безпілотниками загарбники атакували Гуляйполе та Гуляйпільське. Ще вісім обстрілів з РСЗВ окупанти влаштували по Залізничному, Староукраїнці, Малинівці, Білогір'ю.

"В Новоданилівці завершено розбір зруйнованого авіаударом будинку: з-під завалів дістали тіло загиблого 53-річного чоловіка, який вважався безвісти зниклим", – зазначив очільник ОВА.

Внаслідок нічного артобстрілу Преображенки травмовано 83-річну жінку. Постраждалу оперативно доправлено до медзакладу у Запоріжжі.

Малашко також поінформував, що надійшло 29 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд, сільськогосподарської техніки та об’єктів соціальної інфраструктури.

Наслідки обстрілу Запорізької області 7-8 серпня / Фото: Telegram-канал очільника Запорізької ОВА Юрія Малашка

Наслідки обстрілу Запорізької області 7-8 серпня / Фото: Telegram-канал очільника Запорізької ОВА Юрія Малашка

Наслідки обстрілу Запорізької області 7-8 серпня / Фото: Telegram-канал очільника Запорізької ОВА Юрія Малашка

Нагадаємо, 7 серпня російські війська також обстріляли Куп’янський район на Харківщині. Зокрема, загарбники скинули авіабомби на житлові будинки, а після прибуття рятувальників та поліції – завдали ударів касетними боєприпасами. Загинули двоє цивільних, ще четверо постраждали.

Того ж дня ворог влаштував 68 обстрілів по Херсонщині, випустивши 342 снаряди. Росіяни поцілили по житлових кварталах і "Пункту незламності". Внаслідок атак загинула людина, ще 13 були поранені.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Удар по Покровську, а потім ще один! 7 загиблих, 67 поранених – серед них рятувальники і поліцейські"

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