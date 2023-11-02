Росіяни 118 разів обстріляли Херсонщину: де "прильоти" і які наслідки (фото)

Ворог влаштував пекельну ніч для жителів Станіслава.
Російські окупанти протягом 1 листопада влаштували 118 обстрілів по Херсонській області, а в ніч проти 2 листопада масовано обстріляли Станіслав.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Російські загарбники обстріляли Херсонщину, випустивши по області 604 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.
По населених пунктах зафіксовано 34 "прильоти" керованих авіабомб. Влучання були у Бериславському та Херсонському районах. Окупанти влучили у житлові квартали населених пунктів області та дошкільний навчальний заклад у Бериславі.
Внаслідок ворожих атак загинули троє людей, ще четверо осіб отримали поранення.
Російські війська у ніч проти 2 листопада обстріляли село Станіслав на Херсонщині: зафіксовано понад 40 "прильотів". Унаслідок атак загинула літня жінка. Також пошкоджено будівлі ліцею та місцевої амбулаторії, приватні будинки.
Нагадаємо, раніше очільник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що внаслідок агресії РФ протягом доби в територіальній громаді загинула одна людина, що троє отримали поранення різного ступеня тяжкості.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Жахливий обстріл Херсона! РФ вбила працівницю Херсонської МВА!
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