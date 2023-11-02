Росіяни 118 разів обстріляли Херсонщину: де "прильоти" і які наслідки (фото)

Російські окупанти протягом 1 листопада влаштували 118 обстрілів по Херсонській області, а в ніч проти 2 листопада масовано обстріляли Станіслав.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські загарбники обстріляли Херсонщину, випустивши по області 604 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

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По населених пунктах зафіксовано 34 "прильоти" керованих авіабомб. Влучання були у Бериславському та Херсонському районах. Окупанти влучили у житлові квартали населених пунктів області та дошкільний навчальний заклад у Бериславі.

Внаслідок ворожих атак загинули троє людей, ще четверо осіб отримали поранення.

Російські війська у ніч проти 2 листопада обстріляли село Станіслав на Херсонщині: зафіксовано понад 40 "прильотів". Унаслідок атак загинула літня жінка. Також пошкоджено будівлі ліцею та місцевої амбулаторії, приватні будинки.

Руйнування у Станіславі після обстрілу вночі 2 листопада / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Руйнування у Станіславі після обстрілу вночі 2 листопада / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Нагадаємо, раніше очільник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що внаслідок агресії РФ протягом доби в територіальній громаді загинула одна людина, що троє отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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