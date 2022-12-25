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Росіяни 20 разів били по Донеччині: є поранені, багато руйнувань (фото)

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
286
Час на прочитання
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© Національна поліція України
© Національна поліція України
© Національна поліція України
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Росіяни на Донеччині обстріляли лікарню та будинки.

Окупаційні війська РФ завдали 19 ударів по Донеччині - у результаті атак путінських загарбників є поранені цивільні.

Про це повідомили у Нацполіції.

Обстрілів зазнали 9 населених пунктів. Зокрема, Авдіївку окупанти обстріляли сім разів. 

За даними ОВА, зранку 25 грудня під вогонь потрапили Орлівка Очеретинської громади та Авдіївка — пошкоджено лікарню.

Також під вогнем РФ були Бахмут, Часів Яр, смт Велика Новосілка, села Бердичі, Степове, Максимільянівка, Времівка, Предтечине. Окупанти били по мирному населенню з РСЗВ "Град", "Ураган", артилерії та мінометів.

У результаті обстрілів пошкоджено 13 житлових будинків. У селі Предтечине російські військові "Ураганами" поцілили в приватні оселі. Є травмований.

Внаслідок артилерійських обстрілів також є поранені у Бахмуті та Максимільянівці. 

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, 22 грудня російські загарбники обстріляли Часів Яр у Донецькій області, внаслідок чого загинула одна людина, ще двоє людей отримали поранення.

Нагадаємо, військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, пілот-інструктор Роман Світан розповів, що під Бахмут російські війська кинули основні свої сили і засоби для наступальних дій, проте потрапили там у капкан. Він запевнив у дуже хорошій українській системі оборони в Бахмуті, тож Сили оборони не залишать місто.

За даними ISW, російськi війська сповільнили наступ у районі Бахмута на Донеччині. Ймовiрно, окупанти будуть ініціювати тактичну або оперативну паузу.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
286
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