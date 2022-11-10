Росіяни 71 раз обстріляли Запорізьку область: влада розповіла про наслідки масованих атак (фото)

У Запорізькій області є руйнування і постраждала людина.

Російські війська протягом 9 листопада обстрілювали Запорізьку область 71 раз.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

За його даними, під атакою окупантів були 35 об'єктів інфраструктури у 16 населених пунктах Запорізької області.

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Своїми обстрілами росіяни зруйнували 11 об'єктів і поранили одну людину.

"Зранку (10 листопада) обстріляли Вільнянськ, 4 прильоти з РСЗВ С-300. Зруйноване приватне підприємство. Бомбили ангари. Все, що вміють - знищувати", - написав Тимошенко у телеграмі.

Своєю чергою голова ОВА Олександр Старух уточнив, що росіяни випустили С-300 близько 7 ранку. Вони вибухнули на території агропідприємства.

"Ворог ніяк не вгамується. Близько 7 ранку 2 ракети, ймовірно С-300, вибухнули на території агропідприємства, що на Вільнянщіні. Пошкоджені господарські споруди і техніка. За попередніми даними, минулося без жертв", - пише Старух.

Нагадаємо, росіяни минулої доби, 9 листопада, обстріляли три громади у Дніпропетровській області. Били по мирних містах та селах з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. У Нікополі через обстріли РФ постраждала 80-річна жінка.

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