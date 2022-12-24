Росіяни 71 раз за добу обстріляли Херсонщину: п'ятеро людей загинули, 17 - поранені

Це рекордна кількість обстрілів регіону за період повномасштабного вторгнення.

За минулу добу, 23 грудня, російська армія з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків 71 раз обстріляла Херсонщину. Загинули п'ятеро людей, 17 отримали поранення.

Про це в Telegram повідомив очільник ОВА Ярослав Янушевич.

Серед поранених - шестирічна дівчинка. Її з множинними осколковими травмами доправили до лікарні. Дитина перебуває в тяжкому стані.

За даними ОВА, за добу зафіксували 36 обстрілів Херсона. Російські окупанти гатили по житлових кварталах міста. Влучили в обʼєкти критичної інфраструктури, дитсадок, школу, лікарню, магазини, завод, приватні та багатоквартирні будинки.

Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, російські окупанти 21 грудня 60 разів обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків.

У п’ятницю, 23 грудня, російські окупанти завдали удари по Херсону з реактивної і ствольної артилерії. Воджночас вони, ймовірно, застосували заборонені фосфорні боєприпаси.

30 обстрілів за добу: війська РФ вдарили по Херсону

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