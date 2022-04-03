Росіяни 8 років знищують Донбас: жителі Донецької області не хочуть їхати до РФ

Українці не піддаються впливу російської пропаганди та звинувачують окупантів у знищенні мирних міст України.

З підконтрольних Україні районів Донецької області російські окупанти силоміць вивезли 30 тисяч людей. Проте місцеві не хочуть туди їхати, заявляючи, що саме Росія принесла війну та розруху на Донбас.

Про це в інтерв'ю "Суспільному" розповів голова Донецької ВЦА Дмитро Кириленко.

"30 тисяч людей щонайменше вивезені силоміць на непідконтрольну територію та на територію РФ. Це дуже велика цифра для нас, але дуже низька для них. Тому що у них є можливості вивозити взагалі без проблем. Але вони зіштовхнулись з тим, чого не очікували: люди не хочуть їхати. Люди ставлять прямі питання. Окупанти їм кажуть, що "ви 8 років обстрілювали Донецьк, Макіївку, усі великі міста" А люди їм: 'Хто обстрілював? Ми знаємо і розуміємо, що відбувається там, у нас родичі там, цього не було. Ми жили в квітучому місті, воно розвивалося, а зараз ви його розбили і навіщо ви нас туди вивозите? Дайте нам можливість вийти на підконтрольну українській владі територію", - сказав Кириленко.

Нагадаємо, Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. В окупованому місті так і немає світла, води, опалення, зв'язку та продуктів. Там залишаються близько 160 тисяч людей. Росіяни беруть у полон мирних мешканців та масово вивозять їх до РФ.

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