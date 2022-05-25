Росіяни активізували бомбардувальники для пошуку позицій української ППО – Міноборони

Противник активізував застосування авіаційної компоненти, передусім штурмової і армійської авіації.

Агресор веде інтенсивний вогонь вздовж лінії бойового зіткнення та в глибині оборони українських військ у Луганській та Донецькій областях.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник на брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ".

"Противник активізував застосування авіаційної компоненти, передусім штурмової та армійської авіації для підтримки свого наземного наступу. Триває залучення дальніх та стратегічних бомбардувальників для викриття систем ППО ЗСУ та визначення нових рубежів пуску крилатих ракет по території нашої держави", - зазначив він.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, екіпажі російських дальніх бомбардувальників Ту-22М3 та Ту-95/160 з повітряного простору над акваторією Азовського та Каспійського морів, а також Ростовської області відпрацювали умовні пуски крилатих ракет.

Нагадаємо, Росія використала 60-70% запасів високоточних ракет.

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