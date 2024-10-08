Росіяни активізували фейк-кампанію про "створення концтаборів" в Україні

За словами аналітиків, росіяни "проявляють неабияку фантазію", щоб пояснити мету створення таких таборів.

Пропаганда РФ активізувала поширення дезінформації про нібито створення «концтаборів» на території України, зокрема на Сумщині.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Пропагандисти стверджують, що в таких таборах буцімто утримують не лише цивільних громадян РФ, захоплених у Курській області, а й місцевих українців, які "чекають приходу російської армії", - зазначають у ЦПД.

За словами аналітиків, росіяни "проявляють неабияку фантазію", щоб пояснити мету створення таких таборів.

"Серед версій – використання цивільних в’язнів як живого щита, розмінування ними мінних полів та використання людей для зйомки постановочних роликів. Водночас жодних доказів своїм твердженням ru-пропаганда традиційно не надає", – зазначає ЦПД.

Нагадаємо, в Україні викрили російську "фабрику фейків", якою керує заступник очільника адміністрації президента РФ Володимира Путіна Сергій Кирієнко.

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