Росіяни активізували наступ біля Авдіївки: експерт розповів про підступну мету ворога

Російська армія поставила за мету досягти стратегічних успіхів на фронті. Саме тому окупанти намагаються взяти в кільце Авдіївку Донецької області.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко

За його словами, наразі на фронті ситуація складається таким чином, що окупанти, формуючи великі резерви, змушені вводити їх частинами. Натомість, наголошує експерт, з військового погляду було б найефективніше ввести в дію загалом цілу резервну армію.

Російські загарбники намагаються взяти в кільце Авдіївку та створити загрозу поблизу. Втім, українські Збройні сили їм активно протидіють.

"Противник намагається взяти в кільце або здійснити оперативне охоплення, в народі - котел. Якщо подивитися фланги, північні та південні, відстань між ними в районі Авдіївки всього 10 кілометрів. Тому в них така спокуса є військова, тактична, якщо введуть свої резерви, а вони завели цілу бригаду на Авдіївський напрямок, то якимись зусиллями можна все це зімкнути, досягти котлів, які ніяк у них не виходять зробити", - висловився Романенко.

Якби військам РФ вдалося просунутися на Авдіївському напрямку, то загроза була б відповідна недалеко на південь - до розташованої Мар’їнки.

"В сукупності вони тут зосередили такого рівня сили і намагаються реалізувати ці плани, чому заважають наші Сили оборони і активно протидіють їм", - наголошує Романенко.

Нагадаємо. на тлі загострення на фронті президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ тримають позиції довкола Авдіївки.

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