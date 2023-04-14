Росіяни активізували наступ на Бахмут: британська розвідка розповіла деталі

Російські війська активізували наступ на Бахмут у Донецькій області. Сили Міноборони країни-агресорки Росії та групи ПВК "Вагнера" покращили взаємодію.

Про це повідомило у своєму звіті Міністерство оборони Великобританії.

За даними розвідки, штурмові групи "вагнерівців" продовжують основний наступ через центр міста. Своєю чергою, російські повітряно-десантні війська змінили частину підрозділів "Вагнера", які забезпечують північний та південний фланги операції.

Тим часом українська оборона, як і раніше, утримує західні райони Бахмута. Втім, протягом останніх 48 годин, зауважують у Міноборони Британії, вона зазнала особливо інтенсивного артилерійського обстрілу з боку російської армії.

"Українські сили стикаються зі значними проблемами з поповненням запасів, але організовано йдуть з позицій, які вони були змушені залишити", - зазначають британські розвідники.

Ситуація в Бахмуті

Аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті заявляють, що ЗСУ продовжують утримувати Бахмут, незважаючи на заяви росіян про протилежне. Бої у місті тривають. Але наголошується, що окупанти досягли незначних успіхів у південній та південно-західній частинах міста.

Згідно зі звітом ISW, окупанти контролюють щонайменше 76,5% Бахмута. Тим часом в РФ цифру називають більшою: заявляють про окупацію міста на 80%.

В українському Генштабі Бахмутський напрямок називають найскладнішим на фронті. Окупаційна армія веде наступальні дії в центральній частині міста, у напрямках на Богданівку та Іванівське, щоб оточити місто. Щодня відбувається від 40 до 50 спроб наступальних штурмових дій.

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